Borsa: Europa sale con dati e listini Usa, Milano +1,2% (Di martedì 17 maggio 2022) Prosegue il rialzo delle principali borse europee con i listini Usa positivi dopo la crescita dello 0,9% delle vendite al dettaglio e soprattutto dell'1,1% della produzione industriale americana in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Prosegue il rialzo delle principali borse europee con iUsa positivi dopo la crescita dello 0,9% delle vendite al dettaglio e soprattutto dell'1,1% della produzione industriale americana in ...

