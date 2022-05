Bonus da 200 euro a 31,5 milioni di persone, aumentano i fondi per gli autonomi (Di martedì 17 maggio 2022) ... approvato in Consiglio dei ministri due settimane fa ma solo oggi bollinato dalla Ragioneria dello Stato in vista della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, attesa per le prossime ore. Questo ... Leggi su repubblica (Di martedì 17 maggio 2022) ... approvato in Consiglio dei ministri due settimane fa ma solo oggi bollinato dalla Ragioneria dello Stato in vista della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, attesa per le prossime ore. Questo ...

Advertising

NicolaPorro : ?? L’adorazione dei giornalisti per sua Santità Draghi che scende al Sud, l’inutile bonus 200 euro e 1 miliardo in v… - repubblica : Bonus da 200 euro a 31,5 milioni di persone, aumentano i fondi per gli autonomi [di Valentina Conte, Serenella Matt… - Adnkronos : #DlAiuti, da #bonus 200 euro a fondo perduto per le imprese: le misure. - repubblica : Bonus da 200 euro, si allarga la platea: a luglio andra' a 31,5 milioni di persone. Aumentano i fondi per gli auton… - sole24ore : Bonus 200 euro, le categorie che ne hanno diritto: dagli autonomi ai lavoratori dello spettacolo… -