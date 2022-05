Bologna, De Zerbi nome nuovo per sostituire Mihajlovic (Di martedì 17 maggio 2022) C’è aria di novità in casa Bologna. Joey Saputo ha infatti intenzione di intervenire su alcune pedine fondamentali del club felsineo. Oltre al possibile arrivo di Giovanni Sartori, il quale andrebbe a sostituire Riccardo Bigon, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, nemmeno la posizione di Sinisa Mihajlovic è al sicuro. Un confronto tra le parti è già ampiamente stato annunciato, e spunta anche un nome importante per sostituire il serbo. Si tratta di Roberto De Zerbi, il quale ha di fatto già annunciato l’addio allo Shakhtar Donetsk dopo le triste vicende dlel’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Un nome importante, quindi, con l’allenatore italiano che ritornerebbe in Emilia dopo l’esperienza al Sassuolo, e l’ingaggio da due milioni non è ritenuto ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) C’è aria di novità in casa. Joey Saputo ha infatti intenzione di intervenire su alcune pedine fondamentali del club felsineo. Oltre al possibile arrivo di Giovanni Sartori, il quale andrebbe aRiccardo Bigon, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, nemmeno la posizione di Sinisaè al sicuro. Un confronto tra le parti è già ampiamente stato annunciato, e spunta anche unimportante peril serbo. Si tratta di Roberto De, il quale ha di fatto già annunciato l’addio allo Shakhtar Donetsk dopo le triste vicende dlel’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Unimportante, quindi, con l’allenatore italiano che ritornerebbe in Emilia dopo l’esperienza al Sassuolo, e l’ingaggio da due milioni non è ritenuto ...

