Bollywood contro l’omofobia | finalmente il pubblico indiano accoglie i film a tema Lgbt

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Crescendo in una famiglia pachistana, mi ricordo da piccoli mentre si guardava uniano insieme ai famigliari, appena appariva una scena di bacio o intimità tutti andavano in una sorta di panico imbarazzante e ci si affrettava a mandare avanti la scena, considerata illecita da ogni genere di. Nonostante la grande quantità deiprodotti ogni anno (quasi mille!) i produttori e registi in cerca di nuove storie hanno dei limiti: non possono toccare certetiche come religione e omosessualità. La prima volta cheha trattato ildell’omosessualità con i più prestigiosi attori era il 1998 con undiretto da Deepa Mehta, Fire (Il fuoco), storia d’amore tra due donne interpretata da due leggende del cinema d’arte ...