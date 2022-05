(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ildeipresso l‘azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dai 31 di ieri, si passa ai 30 di oggi. Ci sono due dimessi e per fortuna non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Bollettino San Pio: cala il numero dei #Ricoverati, nessun decesso ** - occhio_notizie : Il bollettino #Covid del San Pio di #Benevento - MarcoBertolin0 : Io non posso tollerare questa gestione degli spazi di interpunzione. E pure quella 'standing ovations'. Ma santo ci… - occhio_notizie : Il bollettino #Covid al San Pio di #Benevento - occhio_notizie : Il bollettino #Covid del San Pio di #Benevento -

San Gavino Monreale . Net

Avviso dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche Il 5 giugno 2022, Domenica di Pentecoste, alle ore 10, il Santo Padre Francesco presiederà la Celebrazione Eucaristica nella Basilica diPietro.Emerge daldell'Asp sull'andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. ... Gli altri ricoverati: 12 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 18 all'ospedale 'Giovanni di Dio' ... Bollettino di aggiornamento Covid-19: San Gavino Monreale 16.05.2022 Bologna, 17 maggio 2022 - Dopo il calo di un punto percentuale nei giorni scorsi, è ferma al 12%, nelle ultime 24 ore in Italia, la percentuale di posti letto nei reparti di 'area non critica' occupat ...Le notizie di oggi sul contagio da SARS-CoV2 - Il bollettino della Protezione Civile Nazionale, sulla situazione pandemica nelle ultime 24 ore nelle province italiane, ha comunicato 38 nuovi positivi ...