Bolletta energia: Bonus, sconti Isee, pagamento a rate. Tutti i sostegni (Di martedì 17 maggio 2022) Bolletta energia: diversi gli interventi recentemente messi in campo dal Governo Draghi contro i rincari non solo di luce e gas ma anche dei carburanti (il taglio delle accise pari a 25 centesimi attivo fino all’8 luglio). Si va dal potenziamento del Bonus sociale, passando per l’estensione della rateizzazione e i tagli a oneri aggiuntivi e Iva. Uno sguardo alle misure principali a favore dei consumatori. Bolletta energia: potenziamento Bonus sociale e Bonus 200 euro Bolletta energia: una delle misure più importanti tra quelle messe in campo dal Governo per contrastare gli effetti dei rincari sulle tasche di moltissime famiglie italiane, in particolare quelle più fragili dal punto di vista economico o ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 17 maggio 2022): diversi gli interventi recentemente messi in campo dal Governo Draghi contro i rincari non solo di luce e gas ma anche dei carburanti (il taglio delle accise pari a 25 centesimi attivo fino all’8 luglio). Si va dal potenziamento delsociale, passando per l’estensione dellaizzazione e i tagli a oneri aggiuntivi e Iva. Uno sguardo alle misure principali a favore dei consumatori.: potenziamentosociale e200 euro: una delle misure più importanti tra quelle messe in campo dal Governo per contrastare gli effetti dei rincari sulle tasche di moltissime famiglie italiane, in particolare quelle più fragili dal punto di vista economico o ...

