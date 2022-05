Boeing precipitato in Cina il 21 marzo 2022, il Wall Street Journal rivela: “È stato fatto schiantare da qualcuno in cabina” (Di martedì 17 maggio 2022) Le prime indicazioni emerse dall’esame delle scatole nere è che il Boeing di China Eastern, schiantatosi al suolo il 21 marzo con 123 passeggeri e 9 componenti dell’equipaggio, è stato fatto precipitare intenzionalmente e non è chiaro se per scelta di qualcuno che si trovava nella cabina, di un pilota o di un intruso. Lo riferisce il Wall Street Journal, dando conto delle ricostruzioni preliminari dell’incidente. L’aereo stava viaggiando ad alta quota quando cambiò improvvisamente la rotta per andarsi a schiantare in picchiata e senza alcun allarme o richiesta d’aiuto sulle montagne impervie di Wouzhou. I dati di volo hanno indicato che qualcuno nella cabina di pilotaggio ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Le prime indicazioni emerse dall’esame delle scatole nere è che ildi China Eastern, schiantatosi al suolo il 21con 123 passeggeri e 9 componenti dell’equipaggio, èprecipitare intenzionalmente e non è chiaro se per scelta diche si trovava nella, di un pilota o di un intruso. Lo riferisce il, dando conto delle ricostruzioni preliminari dell’incidente. L’aereo stava viaggiando ad alta quota quando cambiò improvvisamente la rotta per andarsi ain picchiata e senza alcun allarme o richiesta d’aiuto sulle montagne impervie di Wouzhou. I dati di volo hanno indicato chenelladi pilotaggio ha ...

Advertising

gidolo : RT @RaiNews: L'anticipazione del Wall Street Journal sull'inchiesta che cerca di far luce sul disastro aereo del #Boeing 737 della China E… - ilsecoloxix : Dall'esame delle #scatolenere il #Boeing cinese precipitato sulle colline di #Wouzhou il #21marzo scorso è stato… - RaiNews : L'anticipazione del Wall Street Journal sull'inchiesta che cerca di far luce sul disastro aereo del #Boeing 737 de… - stranifattinews : Disastro aereo in Cina, il Boeing 737 è precipitato per volontà dell’uomo e non per un guasto - zazoomblog : Boeing cinese precipitato il 21 marzo scatole nere rivelano che fu gesto provocato intenzionalmente: un pilota o un… -