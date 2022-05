Boeing cinese precipitato il 21 marzo | scatole nere rivelano che fu gesto provocato intenzionalmente | un pilota o un terrorista?

(Di martedì 17 maggio 2022) Secondo il Wall Street Journal sarebbe da escludere un problema tecnico. Il comando per far precipitare il velivolo è arrivato dalla ...

Advertising

infoitinterno : Boeing cinese precipitato, il Wsj: “Fu sabotaggio” - LaStampa : Boeing cinese precipitato, il Wsj: “Fu sabotaggio” - il_piccolo : Boeing cinese precipitato, il Wsj: “Fu sabotaggio” - messveneto : Boeing cinese precipitato, il Wsj: “Fu sabotaggio” - nuova_venezia : Boeing cinese precipitato, il Wsj: “Fu sabotaggio” -

Secondo il Wall Street Journal sarebbe da escludere un problema tecnico. Il comando per far precipitare il velivolo è arrivato dalla ...La rivelazione, in esclusiva, è del Wall Street Journal: ed è una rivelazione più che inquietante. Ilprecipitato sulle colline di Wouzhou il 21 marzo scorso è stato sabotato. Qualcuno che probabilmente si trovava a bordo della cabina di pilotaggio. Questo risulterebbe dall'esame delle ...Le prime indicazioni emerse dall'esame delle scatole nere è che il Boeing di China Eastern, schiantatosi al suolo il 21 marzo con 123 passeggeri e 9 componenti dell'equipaggio, è stato fatto precipita ...Il boeing cinese caduto il 21 marzo scorso, con 123 passeggeri e 9 membri dell'quipaggio a bordo, è stato fatto precipitare intenzionalmente. Per la scelta di qualcuno che si trovava nella cabina. Que ...