BMW Serie 3 - Col restyling cambia la firma luminosa (Di martedì 17 maggio 2022) La BMW ha confermato con un teaser l'arrivo del restyling della Serie 3. L'immagine non poteva essere più significativa: viste le grandi rivoluzioni introdotte con la Serie 7 e la X7, tutta l'attenzione è infatti concentrata sul frontale. Il doppio rene rimane orizzontale. Il teaser mette in evidenza le principali differenze con la Serie 3 attuale: a cambiare sono infatti i gruppi ottici, caratterizzati da un nuovo motivo grafico per le luci diurne a Led. Ancora più importante, però, è la scelta di mantenere il doppio rene con uno sviluppo verticale limitato, in controtendenza con i modelli recenti. Sicuramente il paraurti adotterà nuove prese d'aria, ma l'impostazione generale rimane quella attuale. Se il design di questo restyling non vi sembra nuovo c'è un motivo: da mesi, infatti, ...

