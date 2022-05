Blood farms, “le ‘fattorie di sangue’ di cavalle gravide vanno fermate” (Di martedì 17 maggio 2022) L’Islanda è sotto pressione, sia interna che internazionale, per vietare alle “fattorie di sangue” di prelevare il sangue alle cavalle gravide: da quest’ultimo ottengono infatti un ormone (chiamato PMSG) che viene poi tramutato in polvere e spedito in UE e nel Regno Unito per creare prodotti ormonali che aumentano la riproduzione nelle femmine di maiali, mucche e altri animali da allevamento. La pratica del prelievo del sangue delle cavalle gravide è stata mostrata al pubblico per la prima volta lo scorso novembre, quando il video sotto copertura della Animal Welfare Foundation è stato mostrato in televisione. Nonostante questa pratica vada avanti da 40 anni in Islanda, come riporta il Guardian, moltissimi islandesi hanno affermato di non averne avuto conoscenza finché il video non è stato trasmesso in tv. Gli ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 17 maggio 2022) L’Islanda è sotto pressione, sia interna che internazionale, per vietare alle “fattorie di sangue” di prelevare il sangue alle: da quest’ultimo ottengono infatti un ormone (chiamato PMSG) che viene poi tramutato in polvere e spedito in UE e nel Regno Unito per creare prodotti ormonali che aumentano la riproduzione nelle femmine di maiali, mucche e altri animali da allevamento. La pratica del prelievo del sangue delleè stata mostrata al pubblico per la prima volta lo scorso novembre, quando il video sotto copertura della Animal Welfare Foundation è stato mostrato in televisione. Nonostante questa pratica vada avanti da 40 anni in Islanda, come riporta il Guardian, moltissimi islandesi hanno affermato di non averne avuto conoscenza finché il video non è stato trasmesso in tv. Gli ...

