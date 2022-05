Blocco 181 – Original Soundtrack | la tracklist del disco diretto da Salmo

(Di martedì 17 maggio 2022) Annunciata oggi ladi181 –, l’album collaborativo che vede alla direzione artisticaAnnunciata oggi ladi181 –, l’album collaborativo che vede alla direzione artistica, in uscita il 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e negli store per Sony Music. Il, già disponibile in pre-order, che uscirà in versione cd autografato standard oltre che in una speciale deluxe edition, è ispirato all’omonima nuova serie Sky181, di cuiè supervisore e produttore musicale, produttore creativo e per la prima volta attore, in uscita il 20 maggio su ...

Amore a tre, cocaina e violenza: arriva su Sky la nuova serie tv "Blocco 181". E c'è Salmo cattivo doc, all'esordio…

... il Senior Vice President di Sky Studios in Italia e Germania, riassume la nuova serie tv di Sky, in uscita con i primi due episodi venerdì 20 maggio (anche su Now),. Una produzione che ...Manca poco all'uscita di, la nuova serie Sky Original che racconta di una Milano inedita, lontana dal lusso sfrenato e dalle sfilate di moda, e più vicina alle intense storie di periferia, tra amore e criminalità. ... Salmo, la tracklist dell'album "Blocco 181" con la colonna sonora della serie I primi due episodi disponibili su Sky Atlantic e Now da venerdì 20 maggio. Il 27 esce il disco con la colonna sonora originale curata dal rapper ...Nuovi ingressi in GaumontItalia: entrano SerenaLonigro e MirkoCetrangolo. Serena Lonigro è stata story editor di Time is up, Per tutta la vita e Mio fratello, mia sorella. Mirko Cetrangolo è stato sce ...