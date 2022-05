Advertising

globalistIT : - antoniettampa : @daoggipiudiieri @The_Leegend99 Sulla Bielorussia intendi? L'EU ha approvato dal giugno 2020 5 pacchetti si sanzion… -

Globalist.it

... "spiegheremo loro come arrendersi agli ucraini", afferma. La leader dell'opposizione chiede infine che l'Occidente aumenti le sanzioni contro la. " Putin ha bisogno di ...... più che altro velleitari, con i primi negoziati tra Russia e Ucraina tenutisi in, all'...Bruxelles non lo riconosce come presidente legittimo e al suo posto punta su Svetlana,... Bielorussia, Tikhanovskaya: “Con la vittoria di Kiev potremo sbarazzarci del regime di Lukashenko A dirlo è la leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, in un’intervista a Kyiv Independent in cui spiega come la resistenza del suo paese sta aiutando l’Ucraina. Il presidente russo ...