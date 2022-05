Berlusconi: «Il mio sogno? Scudetto al Milan e Monza in Serie A» (Di martedì 17 maggio 2022) . Le parole dell’ex Premier sui rossoneri Silvio Berlusconi, al termine del vertice di centrodestra ad Arcore, ha parlato così di Milan e Monza: «Il mio cuore Milanista non può che sperare in un’affermazione del Milan che secondo me merita anche per il gioco messo in campo durante tutto il campionato. Quello che è più importante ancora per me è che il Monza vinca i playoff e possa giocare in Serie A contro il Milan». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) . Le parole dell’ex Premier sui rossoneri Silvio, al termine del vertice di centrodestra ad Arcore, ha parlato così di: «Il mio cuoreista non può che sperare in un’affermazione delche secondo me merita anche per il gioco messo in campo durante tutto il campionato. Quello che è più importante ancora per me è che ilvinca i playoff e possa giocare inA contro il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

