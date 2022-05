Berlusconi giustifica Putin? Sull’Italia dice: “Siamo in guerra anche noi” (Di martedì 17 maggio 2022) Berlusconi giustifica Putin? Sull’Italia dice: «Siamo in guerra anche noi”. La guerra durerà a lunghi e le conseguenze saranno tante Silvio Berlusconi, prima di chiudere, sabato prossimo, la convention di Forza Italia a Napoli, è intervenuto sulla questione ucraina, ma le sue parole a molti sono sembrate una sorta di giustificazione di Putin. Ha detto l’ex premier: “Non abbiamo signori leader nel mondo, non li abbiamo in Europa. Un leader mondiale che doveva avvicinare Putin al tavolo gli ha dato del criminale di guerra, gli ha detto che doveva andare via dal governo russo e finire in galera, il segretario della Nato, Stoltenberg, danese di 63 anni, ha ... Leggi su 361magazine (Di martedì 17 maggio 2022): «innoi”. Ladurerà a lunghi e le conseguenze saranno tante Silvio, prima di chiudere, sabato prossimo, la convention di Forza Italia a Napoli, è intervenuto sulla questione ucraina, ma le sue parole a molti sono sembrate una sorta dizione di. Ha detto l’ex premier: “Non abbiamo signori leader nel mondo, non li abbiamo in Europa. Un leader mondiale che doveva avvicinareal tavolo gli ha dato del criminale di, gli ha detto che doveva andare via dal governo russo e finire in galera, il segretario della Nato, Stoltenberg, danese di 63 anni, ha ...

