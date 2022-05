Berlusconi contro l’invio di armi all’Ucraina | critica Biden e Nato Poi aggiusta il tiro | “Mai giustificato Putin” Vertice con Salvini e Meloni

(Di martedì 17 maggio 2022) Una bordata a Joee un’altra alla. Non solo: anche una presa di posizione suldelle, che di fatto – sostiene – vuol dire essere in guerra. Lunedì sera Silvioè tora sorpresa su un palco per un’iniziativa di Forza Italia a Treviglio, prendendo posizione sull’invasione da parte della Russia. Dopo la condanna, piuttosto freddina, dell’operazione militare del suo “amico” Vladimir, l’ex presidente del Consiglio hato i leader occidentali. La mattina seguente, però,ha subitoto il: “Il leader di Forza Italia non ha maiin alcun modo l’aggressione...

"Non abbiamo leader nel mondo - ha aggiunto- non abbiamo leader in Europa. Un leader ... Cremlino: azioni OccidenteRussia sono una guerra "Le azioni dei Paesi occidentali nei ...Silviointerviene in merito al conflitto in Ucraina: l'Italia è da considerare 'in guerra' perchè invia armi a Kiev. Finchè ci sarà un muromuro Putin non si siederà mai a trattare ' Non ..."Non posso credere che il presidente Berlusconi abbia detto quelle parole. Immagino sia stato frainteso. Siamo un movimento politico filo atlantista, europeista e ci siamo chiamati in passato 'Popolo ...Silvio Berlusconi atteso domani (mercoledì 18 maggio) a Mompiano. Si tratterebbe della prima volta dopo trent'anni Non c'è ancora nessuna certezza riguardo alla sua presenza, impegni imprevisti sono r ...