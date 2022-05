Berlusconi contro il Governo | Biden e la Nato

Advertising

martaottaviani : Va detto che almeno questa guerra ha mostrato chi è contro la democrazia e a favore delle ‘democrature’. Peccato ch… - NicolaPorro : Colpo di scena. Berlusconi contro la guerra e la Nato. Poi l'affondo sull'invio delle armi: ecco cos’ha detto ?? - DalpianoFabiola : RT @martaottaviani: Va detto che almeno questa guerra ha mostrato chi è contro la democrazia e a favore delle ‘democrature’. Peccato che fr… - Goi0Gio : RT @martaottaviani: Va detto che almeno questa guerra ha mostrato chi è contro la democrazia e a favore delle ‘democrature’. Peccato che fr… - petergomezblog : Berlusconi contro l’invio di armi all’Ucraina, critica Biden e Nato. Poi aggiusta il tiro: “Mai giustificato Putin”… -

Leggi Anche: 'Siamo in guerra anche noi perché mandiamo le armi'. E critica Biden e Nato: 'Così Putin non tratta' Nel dl Ucraina bis, tra le altre cose, sono contenute misurei ...Leggi Anche In Campania è scomparsa Forza Italia: niente simbolo in quasi tutti i principali comuni al voto per le amministrative Le parole così dirette dihanno stupito molto e creato ...1 minuto per la lettura. SILVIO Berlusconi ha partecipato a sorpresa a un’iniziativa elettorale organizzata a Treviglio, nel Bergamasco, dal deputato di Forza Italia Alessandro Sorte. Un altro, il seg ...Più critica la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini: “Non posso credere che il presidente Berlusconi abbia detto quelle parole. Il presidente Berlusconi e con lui Forza Italia sono s ...