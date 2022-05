Benevento-Pisa, le probabili formazioni: Lapadula sfida Lucca per la Serie A (Di martedì 17 maggio 2022) Benevento e Pisa si affrontano nella semifinale di andata dei playoff di Serie B, match in programma oggi 17 maggio alle 20:30. Le probabili formazioni Leggi su mediagol (Di martedì 17 maggio 2022)si affrontano nella semifinale di andata dei playoff diB, match in programma oggi 17 maggio alle 20:30. Le

Advertising

Lega_B : Oggi iniziano le semifinali dei playoff della #SerieBKT. Si parte da Benevento, con il Pisa che fa visita alla 'S… - Nicola89144151 : Playoff Serie B - Andata Semifinali: 17/05 20:30 Benevento - Pisa 18/05 20:00 Brescia - Monza Playoff Serie C - A… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Benevento-Pisa, le probabili formazioni: Lapadula sfida Lucca per la Serie A - Mediagol : Benevento-Pisa, le probabili formazioni: Lapadula sfida Lucca per la Serie A - eudamone_ : RT @Lega_B: Oggi iniziano le semifinali dei playoff della #SerieBKT. Si parte da Benevento, con il Pisa che fa visita alla 'Strega' ????????… -