Beautiful anticipazioni: ora tutti sanno la verità, che ne sarà di Vinny? (Di martedì 17 maggio 2022) E anche per Liam è arrivato il momento di scoprire tutta la verità su quello che è successo con il test di paternità. Hope sapeva che Liam avrebbe avuto una reazione particolare, del resto, pensava di essere il padre di un bambino che sta per nascere. Ora invece tutto cambia: quali saranno le reazioni delle persone coinvolte in questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 maggio 2022. Avrete visto che Hope, con la massima delicatezza, ha raccontato a Liam tutto quello che è successo con il test. Gli ha spiegato di Vinny e di come il ragazzo abbia confessato di fronte a Finn e di fronte a Thomas, tutte le sue malefatte…Liam quindi adesso deve fare i conti con questa nuova situazione. Pensava di avere presto un altro figlio e invece, ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 maggio 2022) E anche per Liam è arrivato il momento di scoprire tutta lasu quello che è successo con il test di paternità. Hope sapeva che Liam avrebbe avuto una reazione particolare, del resto, pensava di essere il padre di un bambino che sta per nascere. Ora invece tutto cambia: quali saranno le reazioni delle persone coinvolte in questa storia? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 maggio 2022. Avrete visto che Hope, con la massima delicatezza, ha raccontato a Liam tutto quello che è successo con il test. Gli ha spiegato die di come il ragazzo abbia confessato di fronte a Finn e di fronte a Thomas, tutte le sue malefatte…Liam quindi adesso deve fare i conti con questa nuova situazione. Pensava di avere presto un altro figlio e invece, ha ...

