Bayern Monaco | non solo Barcellona | anche il Chelsea pensa a Lewandowski

Come riporta la stampa inglese, il Chelsea starebbe pensando a Robert Lewandowski per la prossima stagione. L'operazione, tuttavia, è molto difficile. Il polacco, infatti, ha già un accordo con il Barcellona di Xavi. Il Bayern Monaco, inoltre, continua a sostenere che l'attaccante rispetterà l'anno di contratto che lo lega ai bavaresi. La sensazione però è che i tedeschi abbiano tutta l'intenzione di monetizzare per il cartellino del bomber 34enne. Il rischio di mandarlo via a zero, infatti, è decisamente troppo alto.

