Battaglione Azov, "i 300 che non si sono arresi". Voci da Mosca, una fine atroce? (Di martedì 17 maggio 2022) La resa del Battaglione Azov è un momento forse decisivo nella storia della guerra in Ucraina. Ora però si apre la contesa tra Mosca e Kiev sul destino dei soldati considerati dai russi dei "nazisti". L'evacuazione dei militari ucraini dal bunker sotto le acciaierie è di fatto il preludio alla resa di Mariupol, l'ultima città contesa sulle coste del Mar d'Azov, ora completamente sotto il controllo del Cremlino. Un trionfo anche simbolico, visto che l'obiettivo dichiarato a inizio della "operazione speciale" (per quanto potesse essere solo un pretesto) era quello di "denazificare" l'Ucraina ed eliminare uno a uno i membri di quel Battaglione considerati i responsabili della strage di filo-russi a Odessa nel 2014 e protagonisti delle violenze nel Donbass. L'ordine di Kiev ai combattenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) La resa delè un momento forse decisivo nella storia della guerra in Ucraina. Ora però si apre la contesa trae Kiev sul destino dei soldati considerati dai russi dei "nazisti". L'evacuazione dei militari ucraini dal bunker sotto le acciaierie è di fatto il preludio alla resa di Mariupol, l'ultima città contesa sulle coste del Mar d', ora completamente sotto il controllo del Cremlino. Un trionfo anche simbolico, visto che l'obiettivo dichiarato a inizio della "operazione speciale" (per quanto potesse essere solo un pretesto) era quello di "denazificare" l'Ucraina ed eliminare uno a uno i membri di quelconsiderati i responsabili della strage di filo-russi a Odessa nel 2014 e protagonisti delle violenze nel Donbass. L'ordine di Kiev ai combattenti ...

