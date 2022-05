Batosta di Meloni agli alleati | Ci siamo rivisti ma restano i problemi Ecco quali

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 maggio 2022) Giorgiasmorza gli entusiasmi deglidopo il vertice di Arcore. Se Silvio Berlusconi e Matteo Salvini erano apparsi raggianti al momento di commentare l'esito dell'incontro, il primo da gennaio, la leader di Fratelli d'Italia offre una lettura assai diversa, piena di luci e ombre. In particolare per la decisione del segretario leghista di non osare ancora il via libera alla ricandidatura di Nello Musumeci alla guida della Regione Sicilia. "È sicuramente positivo incontrati - scrive in una nota la leader di Fd'I - ma l'unità della coalizione non basta declamarla. Occorre costruirla nei fatti. Su 26 città capoluogo sono solo 5, ma importanti, le città in cui il centrodestra andrà diviso al primo turno maancora diversi nodi aperti. "annuncio del candidato". "Analogamente, se è positiva la modalità contrarietà ...