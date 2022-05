Barù fa ironia su Jessica: “Magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C’è un grande mistero dietro…” (Di martedì 17 maggio 2022) Nel corso della serata di ieri Ignazio Moser e Valentina Barbieri durante la trasmissione web “Isola Party” al gioco del Vippone Pixellato, ha partecipato Barù: allo chef sono state fatte vedere alcune immagini di alcuni ex concorrenti con volto il oscurato da far indovinare. Ovviamente tra le varie foto c’era anche quella di Jessica Selassié L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Duro scontro tra Barù e Lulù (VIDEO) che poi sbotta contro Jessica: “Per leccare il cu*o ad un uomo stai…” Gf Vip, Jessica si mette sopra Barù e cerca di baciarlo, ma lui si sposta (VIDEO): il web si divide Gf Vip, Barù e Jessica ai ferri corti: “Hai detto cose che hanno offeso il mio ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 17 maggio 2022) Nel corso della serata di ieri Ignazio Moser e Valentina Barbieri durante la trasmissione web “Isola Party” al gioco del Vippone Pixellato, ha partecipato: allo chef sono state fatte vedere alcune immagini di alcuni ex concorrenti con volto il oscurato da far indovinare. Ovviamente tra le varie foto c’era anche quella diSelassié L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Duro scontro trae Lulù (VIDEO) che poi sbotta contro: “Per leccare il cu*o ad un uomo stai…” Gf Vip,si mette soprae cerca di baciarlo, ma lui si sposta (VIDEO): il web si divide Gf Vip,ai ferri corti: “Hai detto cose che hanno offeso il mio ...

