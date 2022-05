Bari-Roma, cinque ore di ritardo per il treno Italo arrivato alle 3 Fermo a lungo in aperta campagna nella zona di Orsara (Di martedì 17 maggio 2022) Orario previsto per l’arrivo, le dieci di sera circa. Arrivo: le tre della scorsa notte. Il treno Bari-Roma di Italo è rimasto bloccato, per circa cinque ore ieri sera, in territorio di Orsara, nel foggiano. Secondo quanto riferisce il tgnorba, l’effettuazione di lavori è verosimilmente fra le cause possibili del clamoroso ritardo. L'articolo Bari-Roma, cinque ore di ritardo per il treno Italo arrivato alle 3 <small class="subtitle">Fermo a lungo in aperta campagna nella zona di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 17 maggio 2022) Orario previsto per l’arrivo, le dieci di sera circa. Arrivo: le tre della scorsa notte. Ildiè rimasto bloccato, per circaore ieri sera, in territorio di, nel foggiano. Secondo quanto riferisce il tgnorba, l’effettuazione di lavori è verosimilmente fra le cause possibili del clamoroso. L'articoloore diper il3 indi ...

