Balotelli | super gol su punizione contro il Galatasaray | VIDEO

(Di martedì 17 maggio 2022) Mariotorna a colpire su calcio di. Il suo Adana Demirspor, allenato da Vincenzo Montella, sconfitto (2-3) sul campo del, ma che gemma diMario! Rivediamo la prodezza dell'attaccante italiano in questo

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Balotelli, Super Mario si prende la scena: gol su punizione al Galatasaray - Mediagol : VIDEO Balotelli, Super Mario si prende la scena: gol su punizione al Galatasaray - zazoomblog : Balotelli torna Super Mario: che punizione al Galatasaray - #Balotelli #torna #Super #Mario: -

Sconfitta per 3 - 2 sul campo del Galatasaray per l'Adana Demirspor, Marioperò si consola con questo splendido gol su punizione.... assistito da Ernesto De Toni , che è accusato di tentata estorsione nei confronti di. ...Mario era indagato a Brescia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ...Mario Balotelli finisce di nuovo al centro della bufera: in Turchia parlano di una violenta aggressione ad un compagno ...Mario Balotelli assoluto protagonista della sfida tra l’Adana e il Galatasaray: un gol da antologia, un’esultanza speciale e tanta ...