WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Ritorno? Nessuna paura, il Barbera ci sosterrà fino alla fine. Massolo…” - Mediagol : Baldini: “Ritorno? Nessuna paura, il Barbera ci sosterrà fino alla fine. Massolo…” - NewSicilia : Anche questa volta ai rosanero, in virtù del miglior piazzamento nella regular season rispetto ai liguri, basterebb… - albertodallazu : Oggi la squadra ha disputato una buona partita ma il merito di questa vittoria è tutto di Baldini, 9 allenatori su… - AntonellaDV8 : @prof_baldini Appena di ritorno dagli USA. Niente male! -

... l' Entella accorcia con Merkaj e tiene vive le speranze in vista della gara di, nella ... Al 42' gli ospiti divanno al tentativo con Brunori , Borri riesce a neutralizzare. Vantaggio ...Al primo turno hanno superato la Triestina: l'andata si é chiusa sul risultato di 1 - 2 in favore della squadra dimentre alé finita 1 - 1 . Cronaca con commento in tempo reale ...“Ci sono gli avversari in campo. Neanche il Milan che sta vincendo lo scudetto bloccando totalmente il gioco degli avversari. La bravura sta nel rimanere lucidi e gestire i momenti di difficoltà.In vista del ritorno non mi preoccupa niente – dice ... stanno dimostrando che merita di giocare”, ha concluso Silvio Baldini.