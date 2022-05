Azovstal sgomberata nella notte. Tutti i soldati si sono consegnati agli assedianti russi dopo l’ordine di Zelensky – Il video

(Di martedì 17 maggio 2022)l’evacuazione dell’acciaieriaa Mariupol è stata completata. Il presidente dell’Ucraina Volodymyrha spiegato in unche al paese «servono eroi vivi». La vice ministra della Difesa Anna Malyar ha confermato i numeri dell’evacuazione: 264stati portati fuori dall’acciaieria diventata un simbolo della resistenza ucraina, tra cui 53 feriti portati in una struttura medica a Novoazovsk. Gli altri 211finiti a Olenivka, nel territorio controllato dalla Repubblica separatista di Donetsk. L’obiettivo di Kiev è riportarli il prima possibile in Ucraina attraverso uno scambio di prigionieri. Ma laa non ha confermato l’esistenza di accordi con l’Ucraina. I bus in arrivo a ...

Advertising

alexfoti : RT @infoitinterno: Azovstal sgomberata nella notte. Tutti i soldati si sono consegnati agli assedianti russi dopo l’ordine di Zelensky – Il… - infoitinterno : Azovstal sgomberata nella notte. Tutti i soldati si sono consegnati agli assedianti russi dopo l’ordine di Zelensky… - AnonyAnubis : Notizia da verificare. Alle 19.50 girava notizia che #Azovstal sia stata sgomberata e che presto verranno resi pubblici gli interrogatori. -

Ieri Ilya Samoilenko, comandante in seconda dell'ultimo reparto dentro, aveva detto che non si sarebbero mai arresi ai russi "perché loro vogliono ammazzarci. Tutti. Uno per uno. Abbiamo ...'L'intera area urbana di Mariupol è stata completamente. Gli altri militari ucraini sono attualmente bloccati nello stabilimento metallurgico', ha affermato il ministero. 'La loro ...I bus in arrivo a Novoazovsk. La tv russa Russia Today ha mostrato un video dei 10 bus in partenza dall’acciaieria. L’accordo per lo scambio di prigionieri con Mosca, secondo il quotidiano, non è stat ...