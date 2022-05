Azovstal, Mosca: ‘Prigionieri trattati secondo leggi internazionali’. E la Duma attacca: ‘No a scambio di prigionieri, valutiamo la pena di morte’ (Di martedì 17 maggio 2022) La parola ‘fine’ sulla resistenza all’interno delle acciaierie Azovstal l’ha messa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le settimane di isolamento tra gli hangar e i rifugi sotterranei del complesso, senza accesso a rifornimenti di cibo, acqua e munizioni, con decine di feriti a rischio della vita ogni giorno che passa e cadaveri ancora da seppellire avrebbero reso quella nell’industria una lenta ma inesorabile carneficina. “La resa non è contemplata”, avevano più volte dichiarato i comandanti del battaglione Azov, ma a chiudere la questione è stato il capo dello Stato: “Speriamo di poter salvare i nostri ragazzi” perché l’Ucraina “ha bisogno di eroi vivi e penso che ogni persona giudiziosa capirà queste parole” che, però, sanciscono la resa della resistenza all’interno delle acciaierie. Solo che di questi “eroi”, stando alle dichiarazioni che arrivano da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) La parola ‘fine’ sulla resistenza all’interno delle acciaieriel’ha messa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le settimane di isolamento tra gli hangar e i rifugi sotterranei del complesso, senza accesso a rifornimenti di cibo, acqua e munizioni, con decine di feriti a rischio della vita ogni giorno che passa e cadaveri ancora da seppellire avrebbero reso quella nell’industria una lenta ma inesorabile carneficina. “La resa non è contemplata”, avevano più volte dichiarato i comandanti del battaglione Azov, ma a chiudere la questione è stato il capo dello Stato: “Speriamo di poter salvare i nostri ragazzi” perché l’Ucraina “ha bisogno di eroi vivi e penso che ogni persona giudiziosa capirà queste parole” che, però, sanciscono la resa della resistenza all’interno delle acciaierie. Solo che di questi “eroi”, stando alle dichiarazioni che arrivano da ...

Agenzia_Ansa : E' cominciata a bordo di una dozzina di autobus l'evacuazione dei soldati ucraini dall'acciaieria Azovstal di Mariu… - TgLa7 : E' stato raggiunto l'accordo sull'evacuazione dei militari ucraini feriti e rimasti bloccati nei sotterranei delle… - GiovaQuez : Sarebbe stato raggiunto un accordo per l'evacuazione dei militari ucraini feriti e rimasti bloccati nei sotterranei… - GPTurchi : RT @valy_s: Continua la resa (che l’ #Ucraina chiama “evacuazione” per propaganda) dei militari da #Azovstal. Una parte di questi militari… - domenicot69 : RT @valy_s: Continua la resa (che l’ #Ucraina chiama “evacuazione” per propaganda) dei militari da #Azovstal. Una parte di questi militari… -