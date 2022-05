Azovstal | evacuati 264 soldati Zelensky | Nostri eroi ci servono vivi

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev: 'Bombe incendiarie o al fosforo sull'acciaieria Azovstal'. Un convoglio con 500-1.000 auto di civil… - repubblica : Comincia la resa di Azovstal: evacuati 264 soldati. Zelensky: 'E' un giorno difficile' [dal nostro inviato Fabio To… - RaiNews : Questo video ritrarrebbe l'arrivo di uno dei feriti evacuati dall'Azovstal di Mariupol, trasportato da un'ambulanza… - marchess88 : Oltre 260 soldati sono stati evacuati dall'acciaieria #Azovstal di #Mariupol - augusto_amato : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev, 'Missione Azovstal completata'. Evacuati 264 soldati, 53 feriti.… -

'il 16 maggio, 53 feriti gravi sono statidall'verso Novoazovsk per ricevere assitenza medica e 211 altri sono stati trasportati a Olenivka attraverso un corridoio umanitario '. L'...Prima che si apra l'ottantatreesimo giorno di guerra, nei cunicoli dell'filtrano spiragli di speranza. Dopo settimane di assedio estenuante, parzialmente sospeso solo per l'evacuazione dei civili, possono uscire anche i combattenti feriti, e non solo, ...Si tratta di 53 soldati feriti, condotti a Novoazovsk, e di 211 altri combattenti portati a Olenivka, nel territorio controllato dai separatisti filorussi di Donetsk. Questi ultimi sono poi stati rico ...Nei cunicoli dell'Azovstal filtrano spiragli di speranza ... Mentre Kiev continuava a premere per la mediazione della Turchia, che si era nuovamente detta pronta ad evacuare i militari con una nave ...