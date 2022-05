Azovstal, che significa la resa? Il valore (simbolico) delle «nuove Termopili» e il potere di Putin nei negoziati (Di martedì 17 maggio 2022) Lo spiraglio di luce che illumina e quasi eleva uno dei difensori di Azovstal è in realtà simbolo di un momento - quello dell'accordo Ucraina-Russia sull'evacuazione... Leggi su ilmattino (Di martedì 17 maggio 2022) Lo spiraglio di luce che illumina e quasi eleva uno dei difensori diè in realtà simbolo di un momento - quello dell'accordo Ucraina-Russia sull'evacuazione...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nell'acciaieria Azovstal, sotto le bombe, un soldato canta 'Stefania', il brano della Kalush Orchestra ch… - AngeloSantoro : Circola un video che viene spacciato per l'arresto ad #Azovstal di un ufficiale Nato, Roger Cloutier. In realtà il… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il cancelliere tedesco Scholz e il presidente ucraino Zelensky in una telefonata 'hanno concordato sul fa… - TraniCamilla : RT @TraniCamilla: Ma solo io mi sono accorta che potrebbe essere profilo parodia????? #Mentana #Azovstal #Russia #YuliyaVityazeva - Violetta_2021 : RT @HuffPostItalia: Gli eroi dell'Azovstal sono nelle mani di Putin e non si sa che fine faranno. La Duma vuole processarli -