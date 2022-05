"Avete visto il gesto che fatto Biden...?". Meluzzi svela il segreto della Casa Bianca: cosa non ci dicono (Di martedì 17 maggio 2022) Alessandro Meluzzi ne ha una per tutti. Lo psichiatra, già noto per le sue controverse idee sul Covid, ha bacchettato parlamento e governo italiano che a suo dire "sembrano colonie degli Stati Uniti". Il riferimento è alla guerra in Ucraina, un conflitto che Joe Biden ha tutti gli interessi di portare avanti: "Credo ci fosse un disegno - spiega ad Affaritaliani.it- fino a partire dalla rivoluzione o pseudo rivoluzione di Maidan del 2014, di utilizzare l'Ucraina come testa di ponte per destabilizzare la Russia". D'altra parte anche Vladimir Putin avrebbe qualche interesse. In particolare secondo Meluzzi l'obiettivo dello zar sarebbe il Mar Nero. Almeno "geostrategicamente". E con quello "le zone russofone che sono sul Mar Nero". I dubbi però sono tanti, troppi, anche per lo psichiatra che non nega la volontà russa di voler ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Alessandrone ha una per tutti. Lo psichiatra, già noto per le sue controverse idee sul Covid, ha bacchettato parlamento e governo italiano che a suo dire "sembrano colonie degli Stati Uniti". Il riferimento è alla guerra in Ucraina, un conflitto che Joeha tutti gli interessi di portare avanti: "Credo ci fosse un disegno - spiega ad Affaritaliani.it- fino a partire dalla rivoluzione o pseudo rivoluzione di Maidan del 2014, di utilizzare l'Ucraina come testa di ponte per destabilizzare la Russia". D'altra parte anche Vladimir Putin avrebbe qualche interesse. In particolare secondol'obiettivo dello zar sarebbe il Mar Nero. Almeno "geostrategicamente". E con quello "le zone russofone che sono sul Mar Nero". I dubbi però sono tanti, troppi, anche per lo psichiatra che non nega la volontà russa di voler ...

Advertising

DisneyPlusIT : Scommettiamo che non avete mai visto un poster così ???? Non perdete il nuovissimo film super originale, Cip e Ciop:… - AmiciUfficiale : Che sorpresaaa, avete visto chi è venuto a trovare Serena? La sua dolcissima nonna ? #Amici21 - WittyTV : Avete visto tutti la sorpresa ad Albe? ?? #Amici21 - LuciaLaVita1 : RT @BrunoBini1: Ecco cosa succede un po più in la dell'Europa, lo avete visto in tv? - BachBad : RT @zevunderskin: ma gli #Ukraini ospitati fino a adesso in Italia si sono vaccinati ?? no perché, visto che avete obbligato gli #Over50 i… -