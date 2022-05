Attacco hacker alla Polizia ed altre istituzioni italiane: quali danni e disservizi? (Di martedì 17 maggio 2022) Il sito della Polizia di stato italiana, ma anche di altre istituzioni del nostro paese, sono finiti sotto Attacco da parte di alcuni hacker, che hanno messo appunto ko la rete istituzionale nazionale per diverse ore. Attacco hacker russo, 17/5/2022 – Computermagazine.itTra i siti colpiti, come scrive Hdblog.it, si segnalano quello del Senato, quello dell’Iss, l’istituto superiore di sanità, ma anche quello del ministero della difesa e quindi dell’Aci. Nel dettaglio l’elenco completo ha riguardo i seguenti siti, con i rispettivi indirizzi www.imtlucca.it. Sito dell’Istituto di studi avanzati di Lucca che si occupa di tecnologia digitale www.iss.it. Sito dell’istituto superiore di sanità www.infomedix.it. Azienda che fornisce servizi alle aziende ... Leggi su computermagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Il sito delladi stato italiana, ma anche didel nostro paese, sono finiti sottoda parte di alcuni, che hanno messo appunto ko la rete istituzionale nazionale per diverse ore.russo, 17/5/2022 – Computermagazine.itTra i siti colpiti, come scrive Hdblog.it, si segnalano quello del Senato, quello dell’Iss, l’istituto superiore di sanità, ma anche quello del ministero della difesa e quindi dell’Aci. Nel dettaglio l’elenco completo ha riguardo i seguenti siti, con i rispettivi indirizzi www.imtlucca.it. Sito dell’Istituto di studi avanzati di Lucca che si occupa di tecnologia digitale www.iss.it. Sito dell’istituto superiore di sanità www.infomedix.it. Azienda che fornisce servizi alle aziende ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Gli hacker russi del collettivo Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale. #ANSA - Agenzia_Ansa : Gli hacker russi di Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale contro Stati Uniti, German… - martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - initlabor : Quanti giorni sono passati dall'attacco hacker? @AriaLombardia non è ancora riuscita a ripristinare i server di po… - Paoloboi69 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Gli hacker russi del collettivo Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale. #ANSA -