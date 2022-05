Atletica | Jacobs premiato a Roma con il nuovo Telegatto

Leggi su sportface

(Di martedì 17 maggio 2022) Marcell, il campione olimpico che a Tokyo ha conquistato due medaglie d’oro, è statoda Tv Sorrisi e Canzoni con il. Un riconoscimento che Aldo Vitali, direttore del settimanale, ha assegnato all’uomo più veloce del mondo. Il premio è stato assegnato non solo per essere il meraviglioso campione che ha emozionato l’Italia e il mondo e ha portato il nostro Paese là dove non era mai arrivato prima nella storia, ma anche per il suo essere campione nella vita, nel voler dire ai giovani. Di seguito, le parole disulle pagine del numero in edicola da oggi, martedì 17 maggio: “Non importa se venite da situazioni difficili, non mollate mai, perché con impegno e sacrificio i sogni si avverano. Io ne sono l’esempio. E sono davvero orgoglioso di ricevere il ...