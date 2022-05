Atalanta, tegola per Gasperini: il bomber va ko (Di martedì 17 maggio 2022) Ultima partita per decidere il futuro europeo dell’Atalanta, ma per Gasperini arrivano brutte notizie: il bomber va ko La seconda parte di stagione ha decisamente complicato la posizione in classifica… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 17 maggio 2022) Ultima partita per decidere il futuro europeo dell’, ma perarrivano brutte notizie: ilva ko La seconda parte di stagione ha decisamente complicato la posizione in classifica… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Atalanta, tegola Muriel: lesione al legamento del ginocchio e stagione finita - Mediagol : Atalanta, tegola Muriel: lesione al legamento del ginocchio e stagione finita - serieAnews_com : ?? Brutte notizie per #Gasperini e per l'#Atalanta: Luis #Muriel salterà l'ultima giornata. Stagione finita per il c… - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Tegola in casa Atalanta, stagione finita per Muriel: i dettagli - infoitsport : Milan-Atalanta: tegola Gasperini, non gioca contro i rossoneri -