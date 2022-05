Atalanta | ripresa con vista Empoli | occhi su Muriel

Advertising

PrimaBergamo : Zingonia, da monitorare Muriel mentre mancherà sicuramente Malinovskyi (squalificato): di Fabio Gennari Dopo la gio… - AmoBergamo : #Bergamo Zingonia, da monitorare Muriel mentre mancherà sicuramente Malinovskyi (squalificato) - sportli26181512 : Milan, nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti in vista del Sassuolo: Dopo il giorno di riposo concesso ieri in… - VELOSPORT1960 : - bizcommunityit : L'Atalanta s'arrende a S. Siro contro il Milan: 2-0. Decisivi 2 gol nella ripresa -

Calcio Atalanta

... che ha accusato nel primo tempo di San Siro un problema al ginocchio che gli ha permesso di restare in campo solo per una decina di minuti nella. Le sue condizioni sono da monitorare....Doppio vantaggio iniziale dei bianconeri con Vlahovic e Morata e rimonta degli ospiti nella... Roma - Venezia 1 - 1; Bologna - Sassuolo 1 - 3; Napoli - Genoa 3 - 0; Milan -2 - 0; ... Lunedì di riposo per l'Atalanta, domani la ripresa degli allenamenti RIPRESA – «Un giorno di stacco prima di prepararsi per l’ultimo appuntamento della stagione, a Milano con l’Inter. La Sampdoria riprenderà gli allenamenti a Bogliasco mercoledì mattina» Fissata la rip ...La squadra di Giampaolo, già salva, strapazza i viola: inutile il rigore di Gonzalez. Sabato al Franchi c’è lo scontro verità ...