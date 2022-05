Atalanta, lesione al ginocchio per Muriel: stagione finita (Di martedì 17 maggio 2022) Brutta tegola per Gasperini nell’ultima settimana di campionato con il brutto infortunio di Muriel, che deve concludere anzitempo la stagione. All’attaccante colombiano dell’Atalanta è stata diagnostica una lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro. Un infortunio patito domenica in casa del Milan, accusando una botta già poco oltre il ventesimo minuto di gioco per poi essere sostituito al decimo del secondo tempo dal connazionale Zapata. Il giocatore non ha partecipato alla ripresa odierna degli allenamenti a Zingonia. Leggi su bergamonews (Di martedì 17 maggio 2022) Brutta tegola per Gasperini nell’ultima settimana di campionato con il brutto infortunio di, che deve concludere anzitempo la. All’attaccante colombiano dell’è stata diagnostica unadi primo e secondo grado al collaterale interno delsinistro. Un infortunio patito domenica in casa del Milan, accusando una botta già poco oltre il ventesimo minuto di gioco per poi essere sostituito al decimo del secondo tempo dal connazionale Zapata. Il giocatore non ha partecipato alla ripresa odierna degli allenamenti a Zingonia.

