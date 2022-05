Atalanta, campionato finito per Muriel (Di martedì 17 maggio 2022) campionato finito per Luis Muriel. All'attaccante colombiano dell'Atalanta è stata diagnostica una lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro. Un infortunio patito ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022)per Luis. All'attaccante colombiano dell'è stata diagnostica una lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro. Un infortunio patito ...

