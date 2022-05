Aston Villa – Burnley: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 17 maggio 2022) La lotta di Burnley per evitare la retrocessione dalla Premier League continua giovedì 19 maggio, mentre l’Aston Villa ospita i Clarets a Villa Park. I padroni di casa sono stati bloccati in un pareggio per 1-1 contro il Crystal Palace l’ultima volta, mentre il compito di sopravvivenza di Mike Jackson è stato reso ancora più difficile dalla sconfitta per 1-0 in casa del Tottenham Hotspur. Il calcio di inizio di Aston Villa – Burnley è previsto alle 21 Prepartita Aston Villa – Burnley: a che punto sono le due squadre? Aston Villa Alcuni potrebbero obiettare che Steven Gerrard si sia comportato al di sotto delle aspettative da quando è arrivato a Villa Park, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 17 maggio 2022) La lotta diper evitare la retrocessione dalla Premier League continua giovedì 19 maggio, mentre l’ospita i Clarets aPark. I padroni di casa sono stati bloccati in un pareggio per 1-1 contro il Crystal Palace l’ultima volta, mentre il compito di sopravvivenza di Mike Jackson è stato reso ancora più difficile dalla sconfitta per 1-0 in casa del Tottenham Hotspur. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Alcuni potrebbero obiettare che Steven Gerrard si sia comportato al di sotto delle aspettative da quando è arrivato aPark, ...

Advertising

MiseraBra : @jerryscottismo ???? io però dico anche che l’Arsenal al 90% non fa la UCL e l’Aston Villa manco ci va in coppa ???? - BWozza92 : 2' - Manchester City 1-0 Aston Villa (Mings OG) - Cheickkaka : City va massacrer aston villa - pappataccio : RT @_schiaffino__: Manchester City 90 Liverpool 89 Domenica il City - Aston Villa. Allenatore dei The Villans? Steven Gerrard Mamma me - m_fabiosixthree : RT @Maicuntent1986: Stanno intervistando pure il magazziniere dell' Aston Villa per rompere i coglioni? Altrimenti non vale -