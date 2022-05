Asparagi | risolto il mistero dell' odore dell' urina? L' ultima ipotesi scientifica

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Non vi siete mai chiesti perchè glidiano un cattivoall'? Questi ortaggi sono un genere che comprende 150 specie diverse e sono coltivati da almeno due milioni di anni. La conseguenza sgradevole però sta nel momento in cui si va al bagno dopo averli mangiati. Già nel 1731 questa conseguenza era stata segnalata da John Arbuthnot nel suo manuale di medicina popolare. All'interno del suo studio il medico aveva chiarito: "Glialterano l'con unfetido (specialmente se raccolti ancora bianchi) e quindi alcuni medici hanno sospettato che non siano benefici per i reni". Pochi anni dopo, nel 1781 Benjamin Franklin aveva dichiarato: "Il consumo di alcuni steli di asparago, darà alla nostraun...