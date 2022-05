Ascolti tv | si impone il film “A muso duro – Campioni di vita”

(Di martedì 17 maggio 2022) Glidi lunedì 16 maggio Nella serata di ieei, lunedì 16 maggio, si, in onda su Rai 1 Iltv Adiche ha registrato un netto di 4.190.000 telespettatori, share 21,91%. su Rai 2 Made in Sud ha registrato 881.000 telespettatori, share 5,29%. Invece su Rai Tre Report ottiene nella presentazione 1.223.000, 5,71% e nel programma 1.450.000 telespettatori, share 7,29%. In calo, su Canale 5 L’Isola dei Famosi con 2. 332.000 telespettatori, share 17,73%. Su Italia 1 IlFast & Furious 6 ha ottenuto un netto di 1242.000 telespettatori, share 6,63%. Infine, su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 815.000 telespettatori, share 5,30%. L'articolo 361magazine.

