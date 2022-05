Ascolti tv sfida inedita al lunedì: A muso duro vs Isola dei famosi 2022, i dati auditel (Di martedì 17 maggio 2022) sfida inedita al lunedì sera per Ilary Blasi con la sua Isola dei famosi sempre in onda in prime time con un doppio appuntamento ( Mediaset cambia idea e anche questa settimana spreme il reality con due puntate). Finita l’avventura di Nero a metà che ha dominato il lunedì sera degli italiani con Ascolti pazzeschi, nella serata del 16 maggio 2022 la sfida per il reality di Canale 5 è con il film A muso duro, con un bravissimo Flavio Insinna nei panni del dottor Antonio Maglio. Un film che ha commosso ed emozionato il pubblico a casa, la storia di un grande uomo che forse non era ancora molto conosciuta in Italia e che grazie al film di Rai 1, è stata invece raccontata. A muso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 maggio 2022)alsera per Ilary Blasi con la suadeisempre in onda in prime time con un doppio appuntamento ( Mediaset cambia idea e anche questa settimana spreme il reality con due puntate). Finita l’avventura di Nero a metà che ha dominato ilsera degli italiani conpazzeschi, nella serata del 16 maggiolaper il reality di Canale 5 è con il film A, con un bravissimo Flavio Insinna nei panni del dottor Antonio Maglio. Un film che ha commosso ed emozionato il pubblico a casa, la storia di un grande uomo che forse non era ancora molto conosciuta in Italia e che grazie al film di Rai 1, è stata invece raccontata. A...

Advertising

FcInterNewsit : Ascolti DAZN, Milan batte Inter: la sfida col Cagliari raccoglie 768mila spettatori - usernameashh : RT @tantapazienza_: Il picco di ascoltatori è stato l'inizio della sfida Alex-Luigi, poi gli ascolti sono calati. E PER FAVORE?? - 09Folco : RT @tantapazienza_: Il picco di ascoltatori è stato l'inizio della sfida Alex-Luigi, poi gli ascolti sono calati. E PER FAVORE?? - Alexsolotu7 : RT @tantapazienza_: Il picco di ascoltatori è stato l'inizio della sfida Alex-Luigi, poi gli ascolti sono calati. E PER FAVORE?? - Nenna_04 : RT @tantapazienza_: Il picco di ascoltatori è stato l'inizio della sfida Alex-Luigi, poi gli ascolti sono calati. E PER FAVORE?? -