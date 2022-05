Ascolti tv, Isola dei Famosi: quanto ha fatto la puntata di ieri 16 maggio 2022? Dati auditel e share (Di martedì 17 maggio 2022) ieri sera, lunedì 16 maggio 2022, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, ma quanto ha fatto in termini di Ascolti tv? Ecco tutti i Dati del reality condotto da Ilary Blasi. Leggi anche: Isola dei Famosi: chi è stato eliminato definitivamente ieri sera 16 maggio 2022? Percentuali Ascolti tv ieri sera 16... Leggi su donnapop (Di martedì 17 maggio 2022)sera, lunedì 16, è andata in onda una nuovade L’dei, mahain termini ditv? Ecco tutti idel reality condotto da Ilary Blasi. Leggi anche:dei: chi è stato eliminato definitivamentesera 16? Percentualitvsera 16...

Advertising

PietroSorrenti9 : RT @Courtne44936131: Raga quest’isola merita ascolti che le altre edizioni e gf levate proprio #isola - Courtne44936131 : Raga quest’isola merita ascolti che le altre edizioni e gf levate proprio #isola - _dixxyy_ : #isola LORY NON CREA DINAMICHE? LETTERALMENTE TUTTE LE DINAMICHE SONO STATE CREATE DA LEI CHE IN SILENZIO METTE ZIZ… - Tataseruko80 : 'Mi sgrida'... e grazie al cazzo Ilary... non ascolti, vai per cazzi tua... non usi il cervello nel condurre.. me p… - Gresy8 : RT @mariamemeo: Quest'anno televoti sempre giusti mai deludenti!!!sto adorando questa edizione che meriterebbe molti più ascolti! Tutto cos… -