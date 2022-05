Ascolti tv 16 maggio 2022 analisi: Insinna “A Muso duro” stacca Ilary. “Report” batte di poco Juve-Lazio e distanzia Porro. “Made in Sud” male al nord (Di martedì 17 maggio 2022) Ascolti al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 4,685 milioni e 25,62%. Soliti Ignoti 4,525 milioni e 21,1%. A Muso duro a 4,190 milioni e 21,91%. Un lunedì televisivo vivace, quello del 16 di maggio 2022, a partire dal livello di concorrenza tra le ammiraglie, dopo gli scambi di favore delle serate precedenti. Su Rai1 è andata in onda il film tv A Muso duro e si è confrontato con la nuova puntata de L’Isola dei Famosi su Canale5 (Ilary Blasi è caduta dallo sgabello, Clemente è stato eliminato, Mercedesz e Nicolas al televoto, Estefania e Marco di nuovo in gara). Su Rai2 è rimasto lo show comico Made in Sud, con Lorella Boccia e Clementino riuniti alla conduzione. Mentre su Italia1 è andato in onda il film action Fast & Furious 6. ... Leggi su tvzoom (Di martedì 17 maggio 2022)al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 4,685 milioni e 25,62%. Soliti Ignoti 4,525 milioni e 21,1%. Aa 4,190 milioni e 21,91%. Un lunedì televisivo vivace, quello del 16 di, a partire dal livello di concorrenza tra le ammiraglie, dopo gli scambi di favore delle serate precedenti. Su Rai1 è andata in onda il film tv Ae si è confrontato con la nuova puntata de L’Isola dei Famosi su Canale5 (Blasi è caduta dallo sgabello, Clemente è stato eliminato, Mercedesz e Nicolas al televoto, Estefania e Marco di nuovo in gara). Su Rai2 è rimasto lo show comicoin Sud, con Lorella Boccia e Clementino riuniti alla conduzione. Mentre su Italia1 è andato in onda il film action Fast & Furious 6. ...

