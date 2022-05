Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la diciassettesima puntata del 16 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) Ascolti Isola dei Famosi – La diciassettesima puntata andata in onda lunedì 16 maggio con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori. ecco i dati auditel a seguire. Ascolti Isola dei Famosi 2022, puntata 16 maggio Rai1, A muso duro: 4.190.000 spettatori (share 21,91%)... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 17 maggio 2022)dei– Laandata in onda lunedì 16con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori.i dati auditel a seguire.dei16Rai1, A muso duro: 4.190.000 spettatori (share 21,91%)... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

vilponti : I momenti più visti durante le puntate sono sempre quelli dei Tavassi e dei Di Pietro e poi vi chiedete ancora perc… - MandronePeppe : #ascolti molto bene il film tv di rai1, l'isola tiene bene, sempre ottimi numeri per Report - blogtivvu : Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la diciassettesima puntata del 16 maggio… - alfredooscuotto : Gli ascolti dell’#isola sono in linea con gli ascolti (bassi) che in generale la televisione italiana sta facendo.… - Patrizia2233 : La finta caduta della Blasi non è servita per gli ascolti, Isola sempre più giù, che goduria,bellissimo A muso duro… -