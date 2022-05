Ascolti 16 maggio, quanto ha fatto la 17esima puntata de L’Isola dei Famosi (Di martedì 17 maggio 2022) Parliamo di Ascolti. Ieri sera, lunedì 16 maggio, su Canale 5 Ilary Blasi è tornata con Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria con una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Rai1, invece, ha trasmesso il film A Muso Duro – Campioni Di Vita. Durante la diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi Blind è finito su Playa Sgamada, Clemente Russo è stato definitivamente eliminato, Estefania Bernal e Marco Cucolo sono tornati a Playa Rinovada mentre hanno fatto il loro ingresso in gioco Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Luca Daffrè e Gennaro Auletto. In nomination sono finiti Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/B3OIfQewMT — L’Isola dei Famosi ... Leggi su biccy (Di martedì 17 maggio 2022) Parliamo di. Ieri sera, lunedì 16, su Canale 5 Ilary Blasi è tornata con Alvin, Nicola Savino e Vladimir Luxuria con una nuovadedei. Rai1, invece, ha trasmesso il film A Muso Duro – Campioni Di Vita. Durante la diciassettesimadedeiBlind è finito su Playa Sgamada, Clemente Russo è stato definitivamente eliminato, Estefania Bernal e Marco Cucolo sono tornati a Playa Rinovada mentre hannoil loro ingresso in gioco Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Luca Daffrè e Gennaro Auletto. In nomination sono finiti Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/B3OIfQewMT —dei...

