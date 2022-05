Arte e Moda sostenibile nelle nuove icone urbane (Di martedì 17 maggio 2022) La stilista Nicoletta Fasani e la street artist Naïs uniscono le loro creatività per un progetto di Moda e Arte sostenibile, nel cuore del borgo di Villapizzone, a Milano, il prossimo 19 maggio. Abbandonato ogni preconcetto che si può avere sulla periferia milanese, tra una bottega artigiana e un aperitivo in piazzetta, al numero 36 di via Paolo Mantegazza a Milano si entra nell’atelier di Nicoletta Fasani, dove il 19 maggio sarà svelato il progetto creativo a quattro mani “ECCEZIONI: le nuove icone urbane”. Leggi su amica (Di martedì 17 maggio 2022) La stilista Nicoletta Fasani e la street artist Naïs uniscono le loro creatività per un progetto di, nel cuore del borgo di Villapizzone, a Milano, il prossimo 19 maggio. Abbandonato ogni preconcetto che si può avere sulla periferia milanese, tra una bottega artigiana e un aperitivo in piazzetta, al numero 36 di via Paolo Mantegazza a Milano si entra nell’atelier di Nicoletta Fasani, dove il 19 maggio sarà svelato il progetto creativo a quattro mani “ECCEZIONI: le”.

Advertising

tafudany1 : RT @BrufoloBill: @adelestancati @Amelie84044597 @Bassi10Bassi @brunasaracco @luciariva1 @GIULIA2691 @Yaris167 @Io_Francis @Ciffrato @LaPupa… - PCadello : ... hanno per decenni lavorato per afossare pure l'italia, l'unica Nazione Europea che da sola era riuscita ad esse… - fabiogard2 : @Crudeli45198835 Quelli che meritiamo. Come i politici che meritiamo Noi (in questo caso noi nostro malgrado) siam… - IlMattinoFoggia : RT @BrufoloBill: @adelestancati @Amelie84044597 @Bassi10Bassi @brunasaracco @luciariva1 @GIULIA2691 @Yaris167 @Io_Francis @Ciffrato @LaPupa… - infoitinterno : Gucci, un “rave” di moda con 101 abiti tra mito, leggenda, arte e show -