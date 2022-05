Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 21 al 27 maggio 2022: Hope e Liam, matrimonio in crisi (Di martedì 17 maggio 2022) Le Anticipazioni italiane di Beautiful dal 21 al 27 maggio 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo ancora alle conseguenze di quella folle notte d’amore tra Liam e Steffy. Aver scoperto che il bambino che la giovane Forrester attende non è figlio di Liam ma di Finn infatti, sembra non aver cancellato affatto il dolore di quel tradimento in Hope. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful. Beautiful, Anticipazioni: trama puntate dal 21 al 27 maggio 2022 La scoperta che Vinny ha manomesso i risultati del test di paternità e che il bambino è in realtà figlio di Finn riempie di gioia quest’ultimo e Steffy, ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 17 maggio 2022) Leitaliane didal 21 al 27ci svelano che nelle prossimeassisteremo ancora alle conseguenze di quella folle notte d’amore trae Steffy. Aver scoperto che il bambino che la giovane Forrester attende non è figlio dima di Finn infatti, sembra non aver cancellato affatto il dolore di quel tradimento in. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and thedal 21 al 27La scoperta che Vinny ha manomesso i risultati del test di paternità e che il bambino è in realtà figlio di Finn riempie di gioia quest’ultimo e Steffy, ...

