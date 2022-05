Animali, Oipa: crescono le adozioni di cani e gatti (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Cresce costantemente il numero dei cani e dei gatti dati in adozione dall’Organizzazione internazionale protezione Animali (Oipa). L’associazione nel suo bilancio annuale, approvato lo scorso 15 maggio dall’Assemblea nazionale dei delegati, rende noto di avere dato in adozione, nel 2021, 3.983 Animali (erano 3.586 nel 2020 e 3.105 nel 2019), di averne soccorsi e curati 3.240, di cui 1.348 cani, 1.364 gatti e 528 di altre specie, e di avere raccolto e distribuito 31.725 chili di cibo, secco e umido, per gli Animali senza casa. “Si tratta di un dato molto positivo, reso possibile tanto dall’aumento del numero dei nostri volontari, quanto da una maggiore sensibilità dimostrata dalle persone nei confronti degli Animali ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Cresce costantemente il numero deie deidati in adozione dall’Organizzazione internazionale protezione). L’associazione nel suo bilancio annuale, approvato lo scorso 15 maggio dall’Assemblea nazionale dei delegati, rende noto di avere dato in adozione, nel 2021, 3.983(erano 3.586 nel 2020 e 3.105 nel 2019), di averne soccorsi e curati 3.240, di cui 1.348, 1.364e 528 di altre specie, e di avere raccolto e distribuito 31.725 chili di cibo, secco e umido, per glisenza casa. “Si tratta di un dato molto positivo, reso possibile tanto dall’aumento del numero dei nostri volontari, quanto da una maggiore sensibilità dimostrata dalle persone nei confronti degli...

