Animali a rischio | ecco tutti quello che potremmo presto non rivedere mai più

Advertising

Focus

Da più parti negli ultimi giorni è stato chiarito come la peste suina non rappresenti unper la salute dell'uomo o deglidomestici. Tuttavia, ha puntualizzato Costa, "dobbiamo mettere ...La peste suina, come spiegano gli esperti, colpisce suini e cinghiali ed è altamente contagioso ma non rappresenta unper la salute dell'uomo o deglidomestici. Tuttavia, i casi sono ... Il 20% dei rettili sono a rischio estinzione Il commissario straordinario all'emergenza Psa Angelo Ferrari lavora a un'ordinanza per l'estensione delle zone rosse in Liguria, Piemonte e Lazio. "Il passo successivo saranno gli abbattimenti", dice ...“Serve un piano nazionale di abbattimento di fronte alla proliferazione dei cinghiali che riguarda ormai tutta la Penisola, dove in Puglia sono saliti a ben 250mila gli esemplari che rappresentano un ...