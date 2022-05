Amici 21 | Luigi rivela come spenderà i 150 mila euro della vincita

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 17 maggio 2022) Nella prima intervista rilasciata dopo la vittoria di21,Strangis ha parlato anche dei soldi ottenuti in quanto vincitore del talent di Maria De Filippi. Si tratta di una somma tutt’altro che trascurabile: 150in gettoni d’oro che il cantante ha già in menteusare. “Vorrei investirli tutti nella musica, nel mio lavoro” ha spiegatoStrangis, parlando di lezioni di canto e insegnanti privati per migliorare sempre più. Nei suoi progetti, poi, c’è anche l’idea di un regalo. Non a lui, bensì alle persone che più di tutte hanno creduto in e che lo hanno supportato in ogni sua scelta, compreso il lungo e difficile percorso nella scuola di21. “Voglio fare anche un regalo ai miei genitori: un bel viaggio” hato, ...