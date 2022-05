(Di martedì 17 maggio 2022) Fioccano le criticheladi21, il giudizio tagliente arrivada un ex protagonista del talent.21 (fonte youtube)Domenica 15 è stata la data più attesa per milioni di spettatori: è andata infatti in onda la decisivadel talent “21”.lunghi mesi di militanza nella scuola d’arte più famosa della TV, i finalisti si sono finalmente scontrati a suon di note e passi di danza. I protagonisti delle ultime battute del programma erano i talentuosi Michele, Serena, Sissi, Albe e il brino Luigi.quest’ultimo è stato incoronato vincitore dell’edizione, conquistando il montepremi di 150.000 euro. Le polemiche sulla, però, non si ...

Advertising

fenlce : voglio troppo bene ai miei amici mi prenderei una coltellata per ognuno di loro davvero voglio piangere tra le loro braccia li amo tanto -

Ck12 Giornale

'Mio figlio era uscito poco dopo le 15:00, accompagnato da uno dei genitori degli altri, per ... Non si tratta di un taglio ma di unache ha letteralmente sventrato l'addome di un ...Per me fu unaalle spalle: in un colpo solo avevo perso campionato, squadra e la ... con un anno di contratto ancora con il Napoli, preferì chiuderla lì andando a giocare con glid'... Amici 21 | Coltellata alle spalle dopo la finale, l'ha detto proprio lui: "Era sottotono!" Fioccano le critiche dopo la finale di Amici 21, il giudizio tagliente arriva proprio da un ex protagonista del talent.Lo scontro è avvenuto ieri sera alle 21 in una pizzeria a ridosso della dogana. I sanitari hanno medicato sul posto una mezza dozzina di persone ...